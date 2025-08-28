'PCC sempre foi bom em lavar dinheiro', diz especialista em segurança

O PCC é uma organização criminosa, não um grupo ligado somente ao tráfico. Eles fazem várias atividades. Não é a organização em si que faz tudo. São grupos dentro dela que atuam nessa ou naquela área. Não é uma coisa assim que o dinheiro vai todo para a organização. O PCC dá cobertura, arruma os advogados, faz o que tiver que fazer. Isso vem de muito tempo. Guaracy Mingardi, especialista em segurança

Mingardi destacou que a atuação do PCC evoluiu com o tempo e que, apesar do bloqueio de bilhões, parte do dinheiro já pode ter escapado do alcance das autoridades.

Veja, chegaram onde está o dinheiro. E as pessoas? Não são só essas seis, é claro. Aparecerá mais gente, haverás mais prisões, alguns sumirão do país. Outros têm muito dinheiro e aparentemente não têm nenhuma relação com o crime.

Havia uma regra antes das fintechs, mas agora ela não existe, porque o dinheiro chega na fintech e dali sai anônimo. Eles vão procurar outra forma? Se entrar muito dinheiro através do tráfico, tentarão achar outra brecha. Porque quem dá o start é o criminoso, que é quem inventa.

O Estado, as polícias e tudo mais são o quê? Burocracias, que seguem naquela toada até que alguma coisa de fora a cutuque. E esse cutucão normalmente vem do criminoso. Guaracy Mingardi, especialista em segurança

O especialista também ressaltou que, ao contrário de outros esquemas, o PCC lucrava efetivamente com a lavagem de dinheiro, em vez de perder recursos no processo.