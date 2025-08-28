Senado aprova projeto de lei que cria normas para proteger crianças na web

Após cobrança de Lula, União Brasil e PP pressionam ministros para deixarem cargos. A cobrança de fidelidade feita pelo presidente durante a reunião ministerial da última terça-feira elevou a pressão interna de União Brasil e PP para desembarque do governo. Apesar de controlarem quatro ministérios e a Caixa Econômica Federal, os dois partidos, que estão montando uma federação, atuam em prol de uma candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na noite de terça, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, reagiu às cobranças e disse que elas mostram a "importância de uma força política que não se submete ao governo". A eventual saída dos dois partidos vai ampliar a instabilidade na base do governo no Congresso. Ela seria reduzida para 259 deputados, apenas dois a mais do que a metade. Saiba mais.

Presidente da Argentina é retirado de evento às pressas após caravana ser atacada. Javier Milei participava de um evento na cidade Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, e foi alvo de pedras e garrafas. Milei estava acompanhado da sua irmã, Karina Milei, e do deputado José Luis Espert, e teve que ser retirado do local em uma motocicleta. Segundo o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, ninguém se feriu no incidente. "Ativistas da velha política, do kirchnerismo puro e de um modelo de violência que só os homens das cavernas do passado desejam", disse ele nas redes sociais. O evento faz parte da campanha para as eleições legislativas em Buenos Aires, marcadas para 7 de setembro, mas o governo está abalado por denúncias de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei. Veja as imagens.

EUA deportam 2ª fugitiva do 8 de Janeiro que foi presa por imigração ilegal. O governo dos Estados Unidos deportou ontem para o Brasil Rosana Maciel Gomes, de 52 anos, que estava presa no país após entrar como imigrante ilegal um dia após a posse de Donald Trump. Rosana foi condenada a 14 anos de prisão por golpe de Estado, associação criminosa, dano a patrimônio público, dano a patrimônio tombado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Ela nega todos os crimes e chegou a Belo Horizonte em um avião com dezenas de brasileiros deportados. Rosana e mais três brasileiras — Cristiane da Silva, Raquel de Souza Lopes e Michelly Paiva — foram detidas na fronteira do México com o Texas, em janeiro de 2025. Era a terceira fuga dela desde que saiu o Brasil, em janeiro de 2024, para ir a Uruguai, Argentina, Colômbia, México e EUA.

Corinthians vence o Athletico no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. O time paulista bateu o paranaense por 1 a 0 em plena Ligga Arena lotada e deu o primeiro passo para ir à semifinal da competição. A partida marcou a volta de Memphis Depay, recuperado de uma lesão muscular, mas foi a joia Gui Negão quem fez o único gol do jogo. O Athletico teve um gol anulado na etapa final. Dudu marcou, mas havia recebido assistência de Viveros com a mão e o VAR anulou o lance. O jogo de volta será daqui a duas semanas, dia 10 de setembro na Neo Química Arena. O Corinthians pode empatar para se classificar. Vitória do Athletico por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Veja como foi.

F1 entra na última etapa com Verstappen correndo em casa e McLaren na ponta