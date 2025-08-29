Amanda Klein: 'Megaoperação contra PCC é só a ponta do iceberg'

O dinheiro era retrolavado em fintechs que atuavam como bancos paralelos com menos conferência, compliance e certificação que um banco normal, que está sujeito a regras muito mais rígidas. E também em fundos de investimento. Os fundos, por sua vez, financiaram a compra de usinas, de caminhões, um terminal portuário, imóveis de luxo e seis fazendas. E assim, o esquema de origem ilícita adquiria caráter supostamente legal para reincidir na atividade criminosa. A sonegação em impostos estaduais e federais passa de R$ 9 bilhões.

'Fintechs eram bancos paralelos do PCC', afirma Amanda Klein

O uso de fintechs como instrumento de lavagem de dinheiro pelo PCC foi tema central para Amanda Klein no Mercado Aberto.

A Reag, uma gestora independente de fundos listada na Bolsa de Valores, foi uma das que sofreram mandado de busca e apreensão. Mas a lista é grande, tem Fintechs, a BK, por exemplo. funcionava basicamente como um banco paralelo do PCC. No mercado, embora não fosse conhecida a estruturação do negócio criminoso, já se sabia, comentava-se há muito, há boca pequena, que o PCC havia se infiltrado, sim, no mercado financeiro, assim como em outras atividades lícitas. Transportes, combustíveis, ramo imobiliário e não poderia faltar a política. Há muitas frentes novas de investigação. Fontes da Segurança Pública comentam que essa é apenas a ponta do iceberg e é preciso mesmo avançar. Sob pena do Estado brasileiro tornar-se um narco-estado.

