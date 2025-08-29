Eduardo quer home office. E Lula tem reciprocidade na manga contra sanções

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), sediado nos EUA, disse ter pedido à Câmara para exercer seu mandato remotamente naquele país —onde tem atuado junto a autoridades locais para impor tarifas e sanções contra empresas e cidadãos brasileiros.

Logo foi informado que essa situação não está nem remotamente prevista na Constituição ou nos regulamentos internos da Câmara, que impõem aos deputados trabalho presencial e com controle de presença.

A favor de seu pleito, Eduardo chegou a argumentar que, na pandemia da covid-19, a Câmara permitiu o trabalho remoto. Para o colunista Leonardo Sakamoto, Eduardo ousou ao equiparar sua situação, voluntária, às dos 710 mil mortos pelo coronavírus no Brasil durante o governo de seu pai, Jair Bolsonaro.