Instituto Combustível Legal: megaestrutura do PCC depende de apoio político

O caso revelou uma rede sofisticada de sonegação fiscal articulada pelo PCC e empresas do setor, com suspeitas de ramificações para outros segmentos estratégicos da economia. A base de dados reunida pode abrir novas frentes de investigação sobre o envolvimento de agentes públicos e mecanismos financeiros usados para blindar o esquema.

Hoje é um dia histórico. Vai marcar a história não só do sistema de distribuição de combustíveis, como de outros setores da economia, porque o crime organizado não está só em combustíveis. Se estende para bebidas, fumo, ouro, construção, fármacos. É um histórico muito preocupante.

Você tem realmente uma distribuição de crime organizado muito forte, que vem há anos ampliando sua força. Com os dados recolhidos, com o tamanho da investigação, é uma primeira grande investigação que se estende pelos Ministérios Públicos de São Paulo e outros estados, Ministério da Justiça, Receita Federal, Polícia Federal, Coaf e outros órgãos trabalhando em conjunto. O que é inédito.

Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal

Capaz destaca que o trabalho conjunto entre diferentes órgãos é um marco, apesar de eventuais disputas políticas, e que a operação pode ser apenas a ponta do iceberg de esquemas ainda maiores.

Com fundos de investimento conectados com fundos offshore, que davam uma blindagem através de fintechs para todo esse sistema. O setor vem alertando, o ICL vem alertando há tempos.

Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal

'Fintechs substituem doleiros', diz Capaz sobre lavagem de dinheiro do PCC

Emerson Capaz detalhou como a ausência de uma legislação nacional favorece a atuação criminosa do PCC. Para o presidente do Instituto Combustível Legal, a falta de uma lei nacional permite que empresas devedoras atuem livremente em vários estados.