'Fintechs não podem ser demonizadas', avalia economista

Sobre as fintechs, a minha única preocupação no primeiro momento é a gente não ter aquele ditado de jogar a água suja com tudo dentro, com todas as coisas. As fintechs têm uma importância muito grande para o ecossistema dela, a gente tem uma concorrência muito grande no sistema bancário brasileiro, é importante para o consumidor, é importante para o país o surgimento de fintechs para que a gente aumente a concorrência, a concorrência que traz inovação, traz disrupção, que traz preço baixo para as coisas.

Teco Medina, economista

Medina reforça que as fintechs não podem ser demonizadas e que a regulação deve ser feita com cautela para não prejudicar pequenas empresas inovadoras.

O importante é que a gente não demonize fintechs. Não são todas as fintechs que estão nesse bolo, não é... É como em qualquer setor da economia, tem gente fazendo certo, tem gente fazendo bem, tem gente fazendo a coisa errada. porque eu defendo muito as fintechs, eu acho que elas são muito importantes para o ecossistema todo e para a concorrência e no final do dia para nós, clientes e consumidores. Teco Medina, economista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: