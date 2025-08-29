Charleaux: Bolsonaro tenta obter benefícios dados a invasores do Capitólio

Acho que a revista conseguiu resumir em uma imagem muito do que a gente vem tentando dizer com imprensa. Quer dizer, Bolsonaro busca ter no Brasil os benefícios que o Trump deu as pessoas envolvidas na invasão do Capitólio lá no 6 de janeiro de 2021.

O próprio Trump se livrou de dois processos de impeachment, um deles o último, ligado a essa agitação contra a democracia nos Estados Unidos.

Lá não houve responsabilização dele e as pessoas de menor importância política que se envolveram na linha de frente dessa invasão, inclusive a figura chamada de 'Viking do Capitólio', ao qual essa imagem faz referência, depois foram anistiadas pelo Trump.

Aqui no Brasil, a gente tem um processo acontecendo, já existem sentenças, pessoas presas, mas a gente entra agora na antessala do julgamento dos principais envolvidos, que são as pessoas que eram membros do governo Bolsonaro e que, de acordo com a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, estavam por trás da confabulação, da concepção dessa atitude golpista aqui no país.

João Paulo Charleaux

Charleaux também destacou as diferenças entre os sistemas jurídicos de Brasil e EUA, especialmente nos aspectos de liberdade de expressão e precedentes judiciais nos casos de ataques à democracia.