Como nova norma força fintechs a fechar brechas para o PCC

As fintechs não tinham o mesmo nível de controle das instituições financeiras tradicionais, principalmente do ponto de vista da individualização de depósitos quando você trata das contas bolsão, criadas nas instituições tradicionais. Luís Garcia

As contas gráficas são controladas pelas fintechs, internamente, para controlar os autores de movimentações. Agora, tudo terá de ser informado, diminuindo as brechas usadas pelo PCC.

Então através de investimentos em fintechs elas abriram essas contas bolsão. Luís Garcia

O uso de fundos imobiliários dava aparência de legalidade ao dinheiro ilícito, permitindo aquisição de bens de alto valor.

Esse dinheiro era transacionado através, principalmente, de fundos de investimento e muitos deles imobiliários, para que se desse um lastro de legalidade àquele dinheiro. Ou seja, um dinheiro que era de origem ilícita passava a ter aspectos de legalidade. Foi uma brecha, que foi utilizada. Obviamente, eu acho que tem falhas não só das autoridades, mas também das instituições financeiras, mas o crime organizado é assim mesmo. Havendo brecha, ele vai se aproveitar dela.

Luís Garcia

Novas medidas