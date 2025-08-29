Lula autoriza abertura de processo para aplicar tarifas recíprocas aos EUA

O presidente Lula autorizou na noite de ontem que o Itamaraty dê início ao processo para adoção de medidas da Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos, em resposta às taxas de 50% aplicadas a produtos importados do Brasil. O ministro Mauro Vieira acionou a Câmara de Comércio Exterior, que terá agora 30 dias para analisar os argumentos sobre a legalidade de acionar instrumentos de retaliação. Por determinação do presidente, o ministério da Fazenda já vinha elaborando nos últimos dias, com a ajuda de outras pastas, um conjunto de medidas para eventual resposta às sanções impostas pelo governo de Donald Trump. Um auxiliar de Lula ouvido pela Folha disse que o governo acredita que Trump poderá aplicar novas sanções ao Brasil com o julgamento de Jair Bolsonaro, marcado para começar no próximo dia 2 de setembro e ainda com o avanço das discussões sobre a regulação das big techs no Congresso Nacional. Leia mais.

Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato de deputado dos EUA. O deputado federal enviou ontem ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, um ofício no qual pede autorização para exercer o mandato nos Estados Unidos, onde vive desde o fim de fevereiro e atua para que o governo de Donald Trump pressione o Brasil com sanções em defesa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, ele pede que sejam criados mecanismos para assegurar o exercício pleno do mandato à distância e que lhe seja garantido o "pleno gozo das prerrogativas parlamentares". Em março, Eduardo Bolsonaro solicitou 122 dias de licença, que terminaram em julho. Sem possibilidade de renovação, as faltas injustificadas dele voltaram a ser contabilizadas pela Casa após o recesso em agosto e ele terá o mandato cassado se exceder o limite. Ele argumenta, no entanto, que suas faltas "não são voluntárias, mas decorrentes de perseguição política". Leia mais.

Crime organizado é alvo de três megaoperações