Versículos para família: 29 mensagens para fortalecer os laços familiares

Família feliz e unida Imagem: PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

A família é um presente de Deus e um espaço de amor, cuidado e aprendizado. A Bíblia traz ensinamentos valiosos sobre como cultivar relações saudáveis, respeitosas e cheias de fé dentro do lar.

Veja abaixo 29 versículos sobre família que podem inspirar, fortalecer e guiar cada membro, mostrando a importância do amor, da união e da gratidão ao Senhor em todos os momentos.

  1. "Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá." - Êxodo 20:12
  2. "Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles." - Provérbios 22:6
  3. "O amor seja sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom." - Romanos 12:9
  4. "Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem." - Colossenses 3:21
  5. "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente." - Efésios 4:32
  6. "A família do justo florescerá." - Salmos 112:2
  7. "O Senhor guarda os passos do homem, e ele se alegra no caminho que trilha." - Salmos 37:23
  8. "Aquele que ama seu filho disciplina-o com cuidado." - Provérbios 13:24
  9. "Através da sabedoria se edifica a casa, e com discernimento ela se mantém firme." - Provérbios 24:3
  10. "O amor cobre uma multidão de pecados." - 1 Pedro 4:8
  11. "Ensina-me, Senhor, o caminho que devo seguir; guia-me com tua verdade." - Salmos 25:4
  12. "Os filhos são herança do Senhor; uma recompensa que ele dá." - Salmos 127:3
  13. "Sejam pacientes e humildes, suportando-se uns aos outros com amor." - Efésios 4:2
  14. "Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios." - Salmos 103:2
  15. "Fidelidade e amor serão o alicerce da sua casa." - Provérbios 3:3
  16. "A família que teme ao Senhor prosperará em tudo o que fizer." - Salmos 128:1-4
  17. "Os filhos dos justos são abençoados." - Salmos 112:2
  18. "Amem uns aos outros com amor fraternal." - Romanos 12:10
  19. "O Senhor abençoa os lares que nele confiam." - Salmos 115:14
  20. "Cada um ame a sua esposa como a si mesmo." - Efésios 5:33
  21. "Que haja paz em sua casa e que seus filhos cresçam com alegria." - Salmos 128:6
  22. "O Senhor é bom, seu amor dura para sempre; sua fidelidade se estende àqueles que nele confiam." - Salmos 100:5
  23. "A sabedoria é a luz da família." - Provérbios 24:3
  24. "Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei." - 1 Pedro 2:17
  25. "O amor verdadeiro suporta todas as coisas." - 1 Coríntios 13:7
  26. "Ensine seus filhos a andar pelo caminho do bem." - Provérbios 22:6
  27. "O Senhor sustenta a todos os que nele confiam." - Salmos 145:19
  28. "O fruto do justo é árvore de vida; o que ganha almas é sábio." - Provérbios 11:30
  29. "Que a paz de Cristo habite em seus corações, guiando toda a família." - Colossenses 3:15

