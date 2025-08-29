Versículos para família: 29 mensagens para fortalecer os laços familiares

A família é um presente de Deus e um espaço de amor, cuidado e aprendizado. A Bíblia traz ensinamentos valiosos sobre como cultivar relações saudáveis, respeitosas e cheias de fé dentro do lar.
Veja abaixo 29 versículos sobre família que podem inspirar, fortalecer e guiar cada membro, mostrando a importância do amor, da união e da gratidão ao Senhor em todos os momentos.
- "Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá." - Êxodo 20:12
- "Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles." - Provérbios 22:6
- "O amor seja sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom." - Romanos 12:9
- "Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem." - Colossenses 3:21
- "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente." - Efésios 4:32
- "A família do justo florescerá." - Salmos 112:2
- "O Senhor guarda os passos do homem, e ele se alegra no caminho que trilha." - Salmos 37:23
- "Aquele que ama seu filho disciplina-o com cuidado." - Provérbios 13:24
- "Através da sabedoria se edifica a casa, e com discernimento ela se mantém firme." - Provérbios 24:3
- "O amor cobre uma multidão de pecados." - 1 Pedro 4:8
- "Ensina-me, Senhor, o caminho que devo seguir; guia-me com tua verdade." - Salmos 25:4
- "Os filhos são herança do Senhor; uma recompensa que ele dá." - Salmos 127:3
- "Sejam pacientes e humildes, suportando-se uns aos outros com amor." - Efésios 4:2
- "Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios." - Salmos 103:2
- "Fidelidade e amor serão o alicerce da sua casa." - Provérbios 3:3
- "A família que teme ao Senhor prosperará em tudo o que fizer." - Salmos 128:1-4
- "Os filhos dos justos são abençoados." - Salmos 112:2
- "Amem uns aos outros com amor fraternal." - Romanos 12:10
- "O Senhor abençoa os lares que nele confiam." - Salmos 115:14
- "Cada um ame a sua esposa como a si mesmo." - Efésios 5:33
- "Que haja paz em sua casa e que seus filhos cresçam com alegria." - Salmos 128:6
- "O Senhor é bom, seu amor dura para sempre; sua fidelidade se estende àqueles que nele confiam." - Salmos 100:5
- "A sabedoria é a luz da família." - Provérbios 24:3
- "Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei." - 1 Pedro 2:17
- "O amor verdadeiro suporta todas as coisas." - 1 Coríntios 13:7
- "Ensine seus filhos a andar pelo caminho do bem." - Provérbios 22:6
- "O Senhor sustenta a todos os que nele confiam." - Salmos 145:19
- "O fruto do justo é árvore de vida; o que ganha almas é sábio." - Provérbios 11:30
- "Que a paz de Cristo habite em seus corações, guiando toda a família." - Colossenses 3:15
