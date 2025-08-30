O que a sociedade precisa não cai no vestibular, diz psicólogo educacional

O impacto das competências socioemocionais no rendimento escolar e na saúde mental dos estudantes é comprovado por pesquisas recentes, afirmou o psicólogo Leo Fraiman em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL.

Fraiman defende que uma educação integral, com ensino de projetos de vida e habilidades como empatia e disciplina, é essencial para transformar a realidade das escolas brasileiras. Segundo o especialista, o desenvolvimento dessas competências vai além do desempenho acadêmico, influenciando também o bem-estar e a felicidade dos alunos.