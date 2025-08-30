Versículos sobre amizade: 31 mensagens bíblicas para cultivar laços

A amizade é um presente de Deus que enriquece a vida e fortalece a caminhada espiritual. A Bíblia nos mostra como valorizar os amigos, praticar o amor, a lealdade e a empatia, e caminhar juntos na fé.

Veja abaixo 31 versículos sobre amizade para inspirar, guiar e lembrar da importância de nutrir relacionamentos sinceros e edificantes, com base no amor e na confiança em Deus.