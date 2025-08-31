Leo Fraiman: 'Juventude enfrenta tragédia social e falta de líderes'

A saúde mental dos jovens brasileiros enfrenta um colapso, afirmou o psicólogo Leo Fraiman, em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL. Ele destaca níveis crescentes de ansiedade, depressão e autolesão, agravados pela superproteção dos pais e um ambiente social hostil.

Segundo Fraiman, a ausência de referências positivas e o excesso de notícias negativas contribuem para uma geração mais insegura, que evita até mesmo se expor nas redes sociais.