Projeto de vida é sobre ser melhor para o mundo, diz psicólogo educacional

O projeto de vida deve ir além da escolha profissional, focando no impacto positivo que cada pessoa pode exercer no mundo, afirmou Leo Fraiman, psicólogo e criador da metodologia OPE, no Alt Tabet, do Canal UOL.

A proposta busca desenvolver seres humanos íntegros e engajados, promovendo autoconhecimento, empregabilidade e empreendedorismo desde a infância, diz Fraiman.