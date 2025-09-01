'Acusação é gravíssima, mas frágil', diz Josias sobre Ciro Nogueira e o PCC

Então agora cabe à Polícia Federal esclarecer. O senador ficou muito irritado no final de semana e distribuiu pelo WhatsApp mensagem que ele dirigiu e encaminhou ao ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, dizendo que é fácil elucidar a acusação. Josias de Souza

Se foi no Senado que ele recebeu esse dinheiro, para entrar no Senado a pessoa precisa se identificar, há câmeras, há sistema de câmeras no Senado. Se foi ao gabinete do senador, a pessoa há de ter se identificado. Então, é preciso que a Polícia Federal elucide, e é isso que o senador pediu no ofício que encaminhou ao Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e se de fato a pessoa falou com a Polícia Federal, é imperioso que isso seja esclarecido, Fabiola. Josias de Souza

Josias destaca que a checagem de registros e imagens de segurança do Senado pode ser fundamental para esclarecer os fatos e que o próprio senador colocou seus sigilos à disposição das autoridades.

Com toda a contrariedade que o senador exibiu no ofício que endereçou ao ministro da Justiça e nas mensagens que difundiu pelo WhatsApp, o caso é grave. Como disse, a acusação está ainda escorada em elementos frágeis e a polícia precisa dizer meia dúzia de palavras sobre isso. Josias de Souza

Ciro é um personagem relevante demais para que uma nuvem como essa paire sobre a sua cabeça. É preciso elucidar isso o mais rápido possível, Fabio. Josias de Souza

