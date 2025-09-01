Com o mundo de olho, Brasil faz inédito julgamento de tentativa de golpe

O Brasil acompanha, a partir desta terça-feira, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do principal núcleo da sua frustrada tentativa de golpe de Estado —que ele nega.

Será um julgamento histórico, com cinco dias de trabalhos marcados até 12 de setembro, uma sexta-feira, data para a qual está prevista a sentença.

O colunista Josias de Souza afirma que a fracassada intentona na virada para o governo Lula foi uma cópia de golpes anteriores, mas que o julgamento de golpistas é um fato inédito e memorável na nossa história.