Landim: 'Lição do julgamento é que democracia é nossa, não dos militares'

É preciso uma nota de que parte desse mundo militar, sim, foi fiel à democracia brasileira neste momento e parte não. Então, está sendo mostrado isso de uma forma muito clara para uma fatia dos militares de que a democracia é nossa, é de todos nós brasileiros. Então, é um momento histórico, muito importante. Raquel Landim

'Primeira vez que responsáveis por golpe são julgados', diz Raquel Landim

O julgamento de Jair Bolsonaro no STF marca um momento inédito de responsabilização por tentativa de golpe.

É um momento muito especial da nossa democracia. O Brasil tem um histórico de quarteladas, um histórico de ameaças democráticas [...]. É a primeira vez em que um golpe de Estado fracassa, e não só fracassa, como os responsáveis por essa tentativa de golpe são investigados, julgados e vão ser, igual que tudo indica, condenados. Raquel Landim

O Brasil está concluindo esse processo de levar à Justiça, de investigar, julgar, condenar e realmente levar esse processo adiante. Então, isso é um marco muitíssimo importante para a nossa democracia. Raquel Landim

'Brasil avança onde EUA falharam com Trump'

A colunista destaca que o sistema brasileiro possui instrumentos legais para responsabilizar líderes por ataques à democracia, enquanto a Constituição americana carece desses mecanismos, atraindo atenção internacional para o caso brasileiro.