Jurista compara Bolsonaro a Lula e defende pena em sala de Estado Maior

Lula não estava cumprindo uma prisão definitiva, vamos lembrar disso. Era uma prisão preventiva, que transforma em uma execução que ainda era pendente de recursos, mas tratada como definitiva por decisão do Supremo Tribunal Federal. Como ele estava em Curitiba, lá se pegou uma sala da Polícia Federal e se fez lá uma adaptação. Onde é, me parece irrelevante. O importante é que seja uma sala de Estado Maior. Onde Jair Bolsonaro vai ficar, eu não sei. Ou seja, fala-se que ele pode ir para a Papuda, sim, mas na Papuda mesmo, acredito que ele deve ter uma sala de Estado Maior, como se costuma dizer, em respeito ao cargo que ele exerceu e como razão de segurança a sua própria pessoa. José Eduardo Cardozo

'A pena de Bolsonaro não será pequena', avalia Cardozo sobre julgamento

O jurista afirmou que não arrisca o número de anos de pena para Jair Bolsonaro, mas prevê punição elevada caso o ex-presidente seja condenado pelo STF.

Olha, não arrisco, viu? Eu não arrisco. Eu vou nos muitos, porque há tantas variáveis a serem ponderadas, quais os delitos que ele vai ser condenado, quais as agravantes vão ser aceitas, quais as atenuantes vão ser aceitas, que eu não arrisco. Eu diria o seguinte, muitos. Essa é a resposta. Não vão ser poucos, não. José Eduardo Cardozo

