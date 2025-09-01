Jamil: 'Sociedade dos EUA começa a reagir à onda antidemocrática de Trump'

Foi basicamente uma espécie de diário, primeiro da própria campanha eleitoral nos EUA e depois do início do governo Trump. Não é um diário a partir das falas de Trump, mas justamente da sociedade americana, que vive uma encruzilhada profunda. É um momento no qual o mito do sonho americano, que obviamente para muitas pessoas jamais existiu, como mito se desfaz no momento em que a classe média americana encolhe e a pobreza nos EUA vive uma situação de intensificação. Há uma crise existencial profunda.

Um momento que gerou ou criou a possibilidade para que um populista, um vendedor de ilusão, um charlatão como Donald Trump mais uma vez se apresentasse como a solução para essa crise existencial. Ele vence a eleição e aí o que o livro mostra justamente é a intensificação da radicalização do projeto da extrema direita e que toma todos os setores da sociedade. Jamil Chade, colunista do UOL

Chade alertou que o desmonte do Estado de Direito e as ameaças à democracia nos EUA servem de alerta para o mundo, inclusive para o Brasil.

No prefácio do livro, que é do Walter Salles, ele escreve justamente que esse relato é uma espécie de alerta ao mundo todo, inclusive para nós no Brasil. Se nos EUA, onde supostamente as instituições são sólidas, supostamente há uma resposta contra ondas autoritárias, e se nem ali isso está sendo de alguma forma barrado, o que dirá em vários outros países onde a vulnerabilidade pode ser maior?

No próprio livro eu trago um capítulo inteiro justamente com um relato do meu encontro com o Viking do Capitólio e, claro, toda a, eu diria, complexidade que ele dá com essa situação de desinformação, desilusão, rancor em relação às elites no poder e, ao mesmo tempo, a extrema direita instrumentalizando o ódio. Essa é a tentativa, basicamente, desse livro. Jamil Chade, colunista do UOL

'Desigualdade alimenta extremismo nos EUA', diz Jamil Chade

A desigualdade social e econômica é terreno fértil para o extremismo nos Estados Unidos, avaliou o jornalista. Ele ressaltou as diferenças regionais e as dificuldades em convencer populações historicamente excluídas a defender a democracia.