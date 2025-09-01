'Bolsonaro deve cumprir pena em cela, não em casa', defende jurista

Agora, o Supremo, de algum modo, criou um problema para si mesmo, ou para o sistema, na medida em que ele deu para o Collor uma prisão domiciliar. Claro que são coisas diferentes. Esta domiciliar do Bolsonaro é uma construção jurisprudencial, ou uma construção que evita a prisão preventiva. Lenio Streck

Streck argumenta que a hipótese de prisão militar ou domiciliar para Bolsonaro é improvável e que o caso Collor, que teve prisão domiciliar, precisa ser reavaliado pelo STF.

Eu não creio em unidade militar. Essa é uma questão que eu descartaria. Eu teria duas hipóteses aí. A hipótese, digamos, mais racional, mais comum, é a de uma prisão, como qualquer outra, como a Papuda, por exemplo, que está lá em Brasília. E dentro da Papuda, um estabelecimento, digamos, que lhe dê a prerrogativa de ficar solo numa cela. Lenio Streck, jurista

'Julgamento de Bolsonaro é divisor de águas', diz Lenio Streck

O julgamento de Jair Bolsonaro é, segundo Streck, o mais importante dos últimos 70 anos e pode marcar um 'Nunca Mais' para tentativas de golpe no Brasil.