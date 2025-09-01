'Pena de Bolsonaro será superior à da infantaria', diz Reale Jr

É difícil fazer uma previsão [da pena], mas que será superior às penas que foram aplicadas à infantaria, sim, porque há uma incidência das circunstâncias agravantes de ser o organizador ou administrador do fato. Quem tem o domínio do fato responde com uma culpabilidade agravada, ou seja, é mais reprovável, mais censurável essa conduta, a merecer, portanto, uma reprimenda maior. Eu creio que estaremos realmente para mais de 20 anos de pena, se condenados em todos os crimes que estão constando da acusação. Miguel Reale Jr

Primeiramente, eu entendo que seria uma atitude correta, porque nem é uma questão de comiseração ou de ser mais generoso em relação àqueles que praticaram os crimes na infantaria. É uma questão técnica. Eu não me convenço que não aceitem isso, e é o voto do Barroso. Só isso já reduziria bastante as penas. Além disso, há o crime de organização criminosa, que é grave, o crime contra o patrimônio e crime de dano. Crime contra o patrimônio cultural e crime de dano. Portanto, são vários os delitos que se somam, e por isso essa elevação tão significativa das penas. Miguel Reale Jr

'Fux pode divergir sobre penas, mas pedido de vista é improvável', diz Reale Jr

O ministro Luiz Fux pode divergir da maioria quanto à dosimetria das penas no julgamento de Bolsonaro, mas dificilmente pedirá vista, avalia Miguel Reale Jr.

Eu acredito pelos votos do Fux que é mais uma questão também de dosagem das penas, que é a questão mais séria e também alguma questão preliminar com relação a acesso a todos os provas do processo. Talvez o Fux caminhe no sentido de entender que houve violação do direito de defesa ou do contraditório porque não houve acesso a todas as provas, mas, mais que tudo, eu creio que ele, pelas manifestações anteriores, ele discorde da maioria na aplicação da pena. Miguel Reale Júnior

