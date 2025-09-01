Ruas com nomes polêmicos em SP

Advogado e político importante no fim do século 19 e começo do 20 (foi presidente de São Paulo, cargo equivalente ao de governador atualmente), Francisco de Assis Peixoto Gomide Júnior assassinou a própria filha de 22 anos em 1906 por discordar de um relacionamento amoroso que ela queria manter.

Em seguida, Peixoto Gomide se suicidou. Tinha 56 anos.

A capital tem outros casos de nomes que geram controvérsia em suas vias públicas. Alguns já foram trocados, como o do Minhocão, que antes se chamava Elevado Costa e Silva (o segundo presidente da ditadura militar que governou o país de 1964 a 1985) e hoje é Elevado João Goulart (o presidente que foi derrubado pelo golpe militar de 1964).

Membro de outra ditadura (a do Estado Novo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945), Filinto Müller resiste nas placas de ruas em 40 cidades do Brasil - uma delas é São Paulo.

Filinto ainda dá nome a uma rua no Parque São Rafael (zona leste), mesmo depois de ter seu nome incluído em 2015 numa lista de vias que deveriam ser rebatizadas elaborada pelo então prefeito Fernando Haddad, conforme informou matéria da Folha.