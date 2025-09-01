Sakamoto: 'STF está preparado contra atentados no julgamento de Bolsonaro'

É claro que teremos muito o que falar sobre isso. Afinal de contas, são um ex-presidente, generais e almirantes sendo julgados por tentativa de golpe de Estado, o que é inédito. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Segundo Sakamoto, a pressão internacional, especialmente dos EUA sob o governo de Donald Trump, busca influenciar o processo, mas o STF mantém o compromisso com a Constituição e a autodeterminação do país.

Temos uma pressão muito grande de um governo estrangeiro, de Donald Trump, contra esse julgamento, tentando favorecer Jair Bolsonaro, e obter vantagens econômicas e comerciais para os EUA pressionando, ameaçando e chantageando o Brasil, que resiste e garante que as suas instituições vão funcionar de acordo com o que está na Constituição e com a sua autodeterminação.

O Supremo Tribunal Federal está preparado para ocorrências, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Conversei com gente lá dentro e os colegas jornalistas estão falando que o Supremo está preparado para diversos tipos de ocorrências, estratégias, tentativas de postergar todo esse processo.

Há agentes federais dormindo no STF há dias já, exatamente para garantir que não haja nenhum atentado. Eu não tenho dúvida alguma de que qualquer intercorrência não vai atrapalhar. Se há uma coisa em que o Supremo está muito focado é em levar a cabo esse julgamento o quanto antes exatamente para que, somando depois condenação, recursos, embargo, declaração e uma eventual ordem de prisão, isso não afete o ano eleitoral de 2026. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

