Secretário da Receita: 'PCC se insere no mercado legal, e esse é o perigo'

Veja o investimento que é feito lá no final daquela cadeia acaba permeando praticamente todos os setores da economia. Acaba contaminando. Então evidentemente quando nós avançarmos nisso, nós vamos ver onde esse dinheiro foi injetado. Não quer dizer que as empresas que receberam essa injeção de dinheiro estejam necessariamente envolvidas. Muitas vezes o crime organizado está se inserindo, de fato, no mercado legal. Esse que é o perigo. Robinson Barreirinhas

Ele ressalta que o Brasil precisa agir no pilar financeiro do crime, aprendendo com experiências internacionais para impedir o avanço do crime organizado.

Nós estamos agindo no nascedouro, nós estamos agindo fortemente para evitar esse crescimento [de um narcoestado]. Eu creio que nós aprendemos, inclusive pela experiência internacional, que o crime organizado não se combate apenas ali na ponta, na piqueira, prendendo o traficante menor. Se ataca no cerne, no pilar financeiro do crime organizado. Nós aprendemos isso e estamos atingindo, me parece, num momento adequado, que impede, que vai impedir, porque nós temos que vencer essa luta, que vai impedir que a gente caminhe para esse caminho aí que você está citando. Robinson Barreirinhas

'Sistema de lavagem do PCC ficou sofisticado'

O esquema de lavagem de dinheiro do PCC evoluiu para um modelo altamente sofisticado, dificultando o rastreamento dos verdadeiros beneficiários.