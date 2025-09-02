Ausente do Supremo, Bolsonaro 'cava' benefício numa condenação previsível

Raquel Landim afirmou que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao ler sua alentada peça, desmontou os argumentos bolsonaristas de que não houve tentativa de golpe. Gonet, segundo Leonardo Sakamoto, explicou que não é necessário ser muito esperto para perceber esse fato.

Anistia?

Em paralelo ao julgamento, seguiu a agitação em torno de uma possível anistia —criticada por Moraes em sua intervenção.

Josias de Souza relata que Bolsonaro, desesperado, apelou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) para tentar destravar no Congresso uma proposta de indulto que o inclua. Para Josias, essa estratégia mostra o risco de que o "filme do atraso" continuará em cartaz mesmo com o veredicto do Supremo, previsto para o próximo dia 12.

Mas Ranier Bragon, da Folha, ao analisar a movimentação das peças rumo à eleição de 2026, afirma que a própria família Bolsonaro já dá como sepultada a chance de uma anistia.

Maioridade democrática?

Otimista, Sakamoto acredita que o julgamento de Bolsonaro e do núcleo duro da trama golpista mostra que o país atinge finalmente sua maioridade democrática. Somos um país, nota o colunista Tony Marlon, que busca romper com a tradição do esquecimento.