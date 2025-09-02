Professor fez alunos terem relação para fotografá-los, diz promotor

Professor de história e teatro, Veiga também coordenava o programa de monitoria do colégio, visto como um dos principais projetos pedagógicos da instituição —que foi fundada em 1946, já formou alunos famosos e tem mensalidades de até R$ 6.000.

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirma não ter registro de denúncias e lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast. A manifestação foi feita por meio de carta enviada ao UOL após o lançamento da série. Antes, a escola já havia afirmado que não agiu porque, à época, não tinha "conhecimento sobre os fatos".

Advogado de Veiga, Jhonatan Wilke afirma que não comenta casos antigos, apenas as três denúncias envolvendo alunos da cidade de Serra Negra, feitas em 2023, que levaram à prisão do professor no ano passado. Disse não ter sido provado que houve intenção de "satisfação de lascívia" por parte de Veiga.

Em depoimento à Justiça, o professor afirma que era próximo dos alunos, que praticava "benzimentos" com cunho espiritual, mas sem conotação sexual.

Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou Veiga Filho a 51 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por abuso sexual contra três alunos dele em Serra Negra. Ele já havia sido condenado em primeira instância a 40 anos de prisão, em fevereiro deste ano.