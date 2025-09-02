Assine UOL
Notícias

Versículos de força em momentos difíceis: 34 mensagens para perseverar

Do UOL, em São Paulo
Mensagens para momentos de dificuldade
Mensagens para momentos de dificuldade Imagem: iStock

Todos enfrentamos desafios, perdas e dificuldades na vida, mas a Bíblia nos lembra que Deus é nossa força, refúgio e esperança. Suas palavras nos inspiram a seguir adiante, mesmo quando tudo parece impossível.

Veja abaixo 34 versículos de força para momentos difíceis, oferecendo encorajamento e lembrando que com fé e confiança em Deus podemos superar qualquer adversidade.

  1. "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
  2. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
  3. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
  4. "Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças." - Isaías 40:29
  5. "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias." - Isaías 40:31
  6. "Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus." - Isaías 41:10
  7. "O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os prostrados." - Salmos 145:14
  8. "Tudo posso naquele que me fortalece." - Filipenses 4:13
  9. "Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem." - Romanos 12:21
  10. "Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele agirá." - Salmos 37:5
  11. "Seja forte e corajoso! Não temas, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde andar." - Josué 1:9
  12. "Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim." - João 14:1
  13. "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador." - Salmos 18:2
  14. "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
  15. "Não temas, porque eu te remi; chamei você pelo nome, você é meu." - Isaías 43:1
  16. "O Senhor é fiel; ele fortalecerá e guardará vocês." - 2 Tessalonicenses 3:3
  17. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo?" - Salmos 27:1
  18. "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
  19. "A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." - 2 Coríntios 12:9
  20. "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração." - Romanos 12:12
  21. "Pois eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de causar dano." - Jeremias 29:11
  22. "O Senhor é o meu pastor; nada me faltará." - Salmos 23:1
  23. "Não desanimem, pois no tempo certo colheremos, se não desfalecermos." - Gálatas 6:9
  24. "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" - Romanos 8:31
  25. "Alegrem-se sempre no Senhor; regozijem-se e sejam pacientes." - Filipenses 4:4 / Romanos 12:12
  26. "Fortaleçam-se no Senhor e no poder do seu might." - Efésios 6:10
  27. "O Senhor guarda os passos do homem, e ele se alegra no caminho que trilha." - Salmos 37:23
  28. "O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
  29. "Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento." - Provérbios 3:5
  30. "Permaneçam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor." - 1 Coríntios 15:58
  31. "O Senhor está com você; não te deixará nem te desamparará." - Deuteronômio 31:8
  32. "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." - Mateus 11:28
  33. "O Senhor fortalece os fracos e ajuda os que não têm forças." - Isaías 41:13
  34. "Ele é a nossa ajuda presente em todos os momentos de dificuldade." - Salmos 46:1

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.