Defesa de Bolsonaro se manifesta hoje no julgamento e pedirá sua absolvição

União Brasil e PP deixam governo e ministros entregarão cargos. A cúpula da federação União Progressista, dos partidos União Brasil e PP, decidiu ontem que todos os filiados das siglas devem sair do governo Lula. Com a determinação, deverão deixar os cargos os ministros André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (Turismo), deputados federais licenciados pelo PP e pelo União Brasil, respectivamente. A federação também decidiu apoiar o projeto que pede anistia geral para todos os envolvidos nos ataques golpistas do 8 de Janeiro, inclusive para Jair Bolsonaro, mas mantendo a sua inelegibilidade. Sabino e Fufuca terão até o dia 30 de setembro para deixar o governo. Saiba mais.

Senado aprova projeto que limita Ficha Limpa. O plenário do Senado aprovou ontem o projeto que flexibiliza a Lei da Ficha Limpa e limita a inelegibilidade de políticos condenados a um período de oito anos. Como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para sanção ou veto do presidente. A proposta altera trechos da lei e antecipa a contagem do tempo de inelegibilidade de políticos que foram condenados ou tiveram o mandato cassado. A lei atual só começa a contar o período de oito anos depois do trânsito em julgado dos processos ou após o fim do mandato em que ocorreu a prática abusiva. A mudança vai retirar o político apenas de uma eleição e não de duas. Ficou de fora do texto final, no entanto, um trecho que poderia beneficiar Jair Bolsonaro, que apesar de ter sido condenado pelo STF pela prática de abuso de poder político e econômico, não teve seus registros ou mandato cassados. Entenda.

Trump diz que EUA destruíram barco que saía da Venezuela, matando 11 pessoas. O presidente dos Estados Unidos afirmou ontem que militares americanos destruíram um barco que estaria saindo da Venezuela supostamente carregado de drogas. O presidente publicou imagens do ataque em suas redes sociais. O vídeo começa com uma canoa em movimento, com pessoas a bordo. Segundos depois, o barco é atingido com o que parece ser um míssil, gerando uma explosão. O secretário de Estado, Marco Rubio, confirmou o episódio. Nicolás Maduro ainda não se manifestou oficialmente, mas o ministro da Comunicação do país, Freddy Ñáñez, escreveu em suas redes sociais que os Estados Unidos usaram inteligência artificial para criar o vídeo divulgado por Trump.