Defesa mostra um Bolsonaro 'dragado' pelo 8/1; generais tiram corpo fora

Leonardo Sakamoto percebe a ironia que existe no fato de que Bolsonaro, que sempre abandonou seus aliados, agora ser abandonado pelos militares.

E o colunista Josias de Souza ironiza o fato de a defesa do ex-presidente tratar a trama golpista como um crime acéfalo, tramado por uma quadrilha sem chefe.

Supremo contra anistia

Enquanto isso, seguem as conversas, no Congresso, para uma possível anistia aos réus do 8 de Janeiro —e que poderia englobar o núcleo duro golpista —e Jair.

Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que o STF já tem maioria para barrar qualquer proposta de anistia ou indulto -porque se tratam de crimes imperdoáveis, de acordo com a Constituição. Mônica apurou que os ministros viram o avanço da proposta de indulto entre parlamentares com espanto, pois a possibilidade de ela vingar, segundo eles, é nula.

Para Sakamoto, se tiver sucesso, a articulação pró-anistia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do centrão significaria a "rendição do Brasil" à chantagem político-econômica do presidente americano, Donald Trump, que lança sanções e tarifas para pressionar pela absolvição do seu aliado.