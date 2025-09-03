Defesa mostra um Bolsonaro 'dragado' pelo 8/1; generais tiram corpo fora

No segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo duro da trama golpista, a defesa do ex-presidente argumentou que "não houve golpe", criticou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e argumentou que Jair "foi dragado" no vandalismo anti-instituições do 8 de Janeiro. Bolsonaro, como ontem, também não compareceu.
Já as defesas de dois generais envolvidos tentaram se afastar do ex-presidente e alegaram não haver provas de que houve uma tentativa frustrada de golpe de Estado.
Para a colunista Thaís Bilenky, a defesa do general Augusto Heleno deu mostras de querer largar Bolsonaro na fogueira para salvar a pele de seu cliente.
Leonardo Sakamoto percebe a ironia que existe no fato de que Bolsonaro, que sempre abandonou seus aliados, agora ser abandonado pelos militares.
E o colunista Josias de Souza ironiza o fato de a defesa do ex-presidente tratar a trama golpista como um crime acéfalo, tramado por uma quadrilha sem chefe.
Supremo contra anistia
Enquanto isso, seguem as conversas, no Congresso, para uma possível anistia aos réus do 8 de Janeiro —e que poderia englobar o núcleo duro golpista —e Jair.
Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, relata que o STF já tem maioria para barrar qualquer proposta de anistia ou indulto -porque se tratam de crimes imperdoáveis, de acordo com a Constituição. Mônica apurou que os ministros viram o avanço da proposta de indulto entre parlamentares com espanto, pois a possibilidade de ela vingar, segundo eles, é nula.
Para Sakamoto, se tiver sucesso, a articulação pró-anistia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do centrão significaria a "rendição do Brasil" à chantagem político-econômica do presidente americano, Donald Trump, que lança sanções e tarifas para pressionar pela absolvição do seu aliado.
E Josias alerta que aprovar a anistia é uma medida que deixaria a democracia brasileira com a cabeça a prêmio, mandando a mensagem de que conspirar contra as instituições está liberado.
O julgamento deve continuar na próxima terça-feira, quando os ministros da Primeira Turma do Supremo começam a dar seus votos.
