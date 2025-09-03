Amanda Klein: 'Julgamento de Bolsonaro cobra preço no mercado'

'Desaceleração do PIB já era esperada'

O PIB brasileiro do segundo trimestre superou levemente as expectativas, mas mostrou desaceleração, analisou Amana Klein. Para ela, o ritmo mais lento já estava no radar do mercado.

O PIB do segundo trimestre ficou ligeiramente acima do previsto pelo mercado, 0,4 contra a projeção de 0,3, mas a história é muito parecida. Uma desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando a economia avançou 1,4%. Essa perda de vigor já estava na conta do mercado e é explicada principalmente pela política monetária restritiva. Consumo e investimentos sentem o peso dos juros altos. Tanto é que a agropecuária e a indústria extrativa, que é de petróleo e minério, menos sensíveis a esse ciclo, ao aumento da taxa de juros, tiveram um bom desempenho no trimestre de abril, maio e junho. O setor de serviços continuou pujante, crescendo pelo 20º trimestre consecutivo. Já a indústria de transformação e a construção civil, mais sensíveis à política monetária, recuaram.

No ano, a expectativa é que a economia cresça em torno de 2,2%, 2,3%, portanto, um crescimento ainda muito saudável. No Ministério da Fazenda, a percepção é de que o PIB faz um pouso suave. Um assessor próximo de Haddad me disse que a inflação, recuando fortemente, vai consolidando condições do Banco Central iniciar a redução de juros, que, segundo ele, está num nível atipicamente alto. Amanda Klein

