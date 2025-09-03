Juiz tira do ar reportagem sobre compra de gado de desmatamento por senador

O Joio e O Trigo informou que não concorda com a decisão e vai interpor recursos para revertê-la, "com o restabelecimento da ordem jurídica e a preservação do direito de expressão jornalística".

O site informou exercer jornalismo que "prima pela qualidade das apurações, marcadas por um processo de checagem de informação". Para o veículo, a ação configura um "cerceamento da liberdade de expressão".

A reportagem foi publicada em 30 de janeiro deste ano. A decisão de Fecury é do dia 5 de agosto.

Procurado, o Grupo Bragatolli não se manifestou até a publicação desta notícia.

O caso corre em segredo de Justiça a pedido de Orlando Bragatolli. Segundo ele, o objetivo é "evitar nova repercussão midiática dos fatos".

A reportagem já foi retirada do ar. Mas foi republicada no site do Pulitzer Center, organização que apoia o jornalismo de impacto pelo mundo.