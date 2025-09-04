'Cadê os negativos?': sumiço de fotos de alunos levou à fuga de professor

Demitido do Colégio Rio Branco em 2003, Veiga manteve nos anos seguintes uma agência de viagens. E, segundo ex-alunos, continuou fazendo o que fazia antes: fotografar e tocar meninos sob o pretexto de práticas místicas. Ele dizia às vítimas que queimava as fotos e os negativos, mas não há provas de que isso tenha acontecido com todo o material.

O medo de exposição o levou a romper a sociedade da agência de turismo com a mãe de um aluno, deixar São Paulo e se mudar para Serra Negra, onde seguiu cometendo abusos contra alunos até ser preso em 2024.

Em fevereiro deste ano ele foi condenado em primeira instância a 40 anos de prisão pelo abuso de três adolescentes no interior. Após a estreia do podcast, na semana passada, a pena subiu a 51 anos e 4 meses de prisão em julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O primeiro episódio da série está disponível no YouTube. Assinante do UOL pode escutar todos os episódios em uol.com.br/podcastprofessor ou no Spotify:

Escola diz que não tinha registro de denúncias

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirma que não tinha "conhecimento sobre os fatos" nem registro de denúncias. Diz também lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast.