Governo libera R$ 2,2 bi em emendas Pix pressionado por projeto de anistia

O governo Lula reservou ontem R$ 2,2 bilhões do orçamento para pagar em emendas Pix após sentir a pressão de parlamentares pela votação do projeto que pede anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e pela atuação da oposição na CPMI que investiga os desvios indevidos de benefícios do INSS. Segundo a colunista do UOL Natália Portinari, o valor é referente a emendas que tiveram planos de trabalho aprovados pelo governo até agora, conforme decisões do STF e do TCU. O governo aposta que a liberação dos recurso melhore o ambiente para o andamento de pautas importantes, como o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Ontem o presidente Lula também se reuniu com ministros do União Brasil e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pediu empenho contra a aprovação de indulto aos participantes dos atos golpistas Segundo relatos ouvidos pela Folha de S.Paulo, a avaliação foi de que a aprovação do projeto, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, significaria uma rendição ao presidente dos EUA e uma consequente ameaça à soberania nacional. Alcolumbre afirmou à Folha ser contra um projeto que dê anistia a Bolsonaro e disse que apresentaria um texto alternativo.

No 2º dia do julgamento da trama golpista, defesas de generais tentam se descolar de Bolsonaro. Os advogados representantes de Augusto Heleno e de Paulo Sérgio Nogueira tentaram ontem descolar seus clientes do ex-presidente. Os advogados argumentaram que há falta de provas sobre a participação deles em uma tentativa de golpe de Estado e questionaram a validade da delação de Mauro Cid. A defesa de Heleno disse que o general se distanciou de Bolsonaro, sobretudo após sua filiação ao PL. A defesa de Jair Bolsonaro também sustenta não há qualquer prova de que ele tenha participado dos ataques do 8 de Janeiro ou de planos como o "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato de autoridades como Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O advogado Celso Vilardi disse que a investigação vinculou Bolsonaro aos ataques em Brasília, um "trágico episódio", sem ter provas. Clique aqui para saber quando o julgamento será retomado e quais são os próximos passos.

Elevador da Glória descarrilha em Lisboa e mata ao menos 15 pessoas. O funicular que liga a Praça dos Restauradores, no centro histórico da capital portuguesa, ao boêmio Bairro Alto descarrilhou na tarde de ontem, provocou a morte de 15 pessoas e deixou outras 18 feridas, sendo que 5 em estado grave. O bondinho amarelo é um cartão postal da cidade e muito utilizado por turistas. Segundo as primeiras informações sobre o acidente, reportadas pela mídia local, um cabo de segurança se rompeu e soltou o elevador, que despencou na ladeira, descarrilhou e bateu contra um prédio. A Carris, que é a empresa de transportes de Lisboa, informou que o Elevador da Glória estava com a manutenção em dia. Foi o primeiro acidente desse tipo registrado no país. Depois do ocorrido, a prefeitura de Lisboa suspendeu as viagens em todos os outros elevadores da cidade. Veja as imagens.