Sakamoto: 'Mensagens mostram que assassino de gari foi burro e covarde'

Só o fato de ter acesso a um celular já seria de estranhar, ressalta o colunista.

Como é que ele, na delegacia, ele tem acesso ao celular? Quando a pessoa é presa, é tirado o celular dela exatamente para ela parar de atrapalhar o curso da investigação. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa do assassino confesso do gari, está afastada do cargo e sob investigação administrativa. Ela deve explicações por permitir o uso da arma no crime, segundo Sakamoto, que defendeu responsabilização judicial.

Agora, a esposa não atendeu, mas também a esposa, a delegada, tem muito o que dizer no meio de tudo isso. Por quê? Porque ela deixava o marido usar o revólver que é dela, sendo que ele não tem esse porte, o porte é dela. E ela deixou ele usar a arma? Que história é essa? Ela precisa, sim, dar explicações, precisa ser processada por conta disso. Leonardo Sakamoto

Sakamoto criticou a repetição de acordos extrajudiciais que evitaram punições mais graves.