Tarcísio sai do armário ao articular anistia a Bolsonaro. Aposta arriscada?

O julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado só volta na próxima terça-feira, mas as movimentações em torno de uma possível anistia que inclua o ex-presidente seguem em São Paulo e em Brasília.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirma que há aval do Supremo para uma proposta que reduza as penas dos "peixes pequenos" da arruaça contra as instituições no 8 de Janeiro, mas sem poupar os líderes da trama golpista. Mas o centrão e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), articulam votos para passar um texto que anistie também Jair -que ainda nem foi condenado.

Para o jurista Wálter Maierovitch, a movimentação de Tarcísio é uma tentativa de golpe contra o Supremo, disfarçada em anistia.