Tarcísio sai do armário ao articular anistia a Bolsonaro. Aposta arriscada?

Tarcísio de Freitas articula anistia para Jair Bolsonaro em uma tentativa de viabilizar sua candidatura ao Planalto em 2026
Tarcísio de Freitas articula anistia para Jair Bolsonaro em uma tentativa de viabilizar sua candidatura ao Planalto em 2026

O julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado só volta na próxima terça-feira, mas as movimentações em torno de uma possível anistia que inclua o ex-presidente seguem em São Paulo e em Brasília.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirma que há aval do Supremo para uma proposta que reduza as penas dos "peixes pequenos" da arruaça contra as instituições no 8 de Janeiro, mas sem poupar os líderes da trama golpista. Mas o centrão e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), articulam votos para passar um texto que anistie também Jair -que ainda nem foi condenado.

Para o jurista Wálter Maierovitch, a movimentação de Tarcísio é uma tentativa de golpe contra o Supremo, disfarçada em anistia.

Marcos Augusto Gonçalves, da Folha de S.Paulo, afirma que, no episódio, o governador "saiu do armário" e assumiu uma política golpista.

O colunista Josias de Souza aposta que, ao encampar a bandeira da anistia, rejeitada pela maioria dos eleitores segundo as pesquisas, o carioca assume uma aposta de alto risco e chega à eleição de 2026 com "a marca do golpe gravada na bochecha".

Josias também argumenta que a "ressurreição extemporânea" do projeto de anistia acaba servindo à estratégia eleitoral de Lula, que ganha material para restaurar o arco democrático da sua coalizão antibolsonarista.

E Leonardo Sakamoto prevê: a proposta do centrão, que tira Bolsonaro da prisão mas não lhe restitui o direito de se candidatar, deve transformar o ex-presidente em um morto-vivo político, fadado a perder influência ao longo do tempo.

Afinal, lembra Amanda Klein, a anistia é apenas o preço político a ser pago pelo centrão para alcançar seu verdadeiro objetivo: viabilizar a candidatura de Tarcísio para 2026.

