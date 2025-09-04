Assine UOL
Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Do UOL, em São Paulo
Mensagens para melhorar em momentos de ansiedade
Mensagens para melhorar em momentos de ansiedade Imagem: Getty Images

A ansiedade é um desafio que muitos enfrentam diariamente, mas a Bíblia nos ensina a entregar nossos medos e preocupações a Deus. Com fé, podemos encontrar paz, equilíbrio e esperança mesmo nos momentos de inquietação.

Confira abaixo 33 versículos sobre ansiedade que trazem conforto, encorajamento e lembram que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida.

  1. "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
  2. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus." - Filipenses 4:6
  3. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus." - Filipenses 4:7
  4. "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento." - Provérbios 3:5
  5. "Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim." - João 14:1
  6. "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." - 1 Tessalonicenses 5:18
  7. "Não temas, pois eu sou contigo; não te assombres, pois eu sou teu Deus." - Isaías 41:10
  8. "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." - Mateus 11:28
  9. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
  10. "Em Deus faremos proezas; ele é o nosso refúgio." - Salmos 60:12
  11. "O Senhor guarda todos os que nele confiam." - Salmos 34:23
  12. "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá." - Salmos 37:5
  13. "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." - Romanos 12:21
  14. "Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem." - Deuteronômio 31:6
  15. "O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os prostrados." - Salmos 145:14
  16. "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente." - Salmos 91:1
  17. "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." - João 14:27
  18. "Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis." - Jeremias 33:3
  19. "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio." - 2 Timóteo 1:7
  20. "O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade." - Salmos 145:18
  21. "Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." - Mateus 6:34
  22. "Busquem primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." - Mateus 6:33
  23. "Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele; ele agirá." - Salmos 37:5
  24. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?" - Salmos 27:1
  25. "No Senhor tenho esperança; jamais serei confundido." - Salmos 71:5
  26. "Em Deus tenho confiança; não temerei o que me possa fazer o homem." - Salmos 56:4
  27. "Alegrem-se sempre, orem sem cessar." - 1 Tessalonicenses 5:16-17
  28. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
  29. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia; conhece os que nele confiam." - Naum 1:7
  30. "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
  31. "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
  32. "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração." - Romanos 12:12
  33. "O Senhor é fiel; ele fortalecerá e guardará vocês de todo mal." - 2 Tessalonicenses 3:3

