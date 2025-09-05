Amor de casal: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar o relacionamento

O amor é um dos maiores presentes que Deus nos deu, e a Bíblia traz ensinamentos profundos sobre como cultivar um relacionamento saudável, respeitoso e duradouro. Esses versículos falam sobre união, paciência, fidelidade e cuidado mútuo, sendo ideais para inspirar casais em qualquer fase da vida.

Veja abaixo 36 versículos sobre amor de casal para que você possa refletir, compartilhar com a pessoa amada ou usar em momentos especiais, como aniversários de namoro ou casamento.