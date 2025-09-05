'Oposição não barrará compensação do IR, seria uma bomba', diz secretário

O projeto precisa ser aprovado em ambas as casas até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Esse é o prazo limite para que ele seja aprovado, segundo Marcos Pinto. O secretário afirma que a compensação fiscal é amplamente aceita e indispensável para a sustentabilidade do projeto.

Olha, eu acho que a oposição tem usado dois caminhos distintos aqui. Um primeiro caminho que eu não acredito de jeito nenhum que ele vai prosperar é eliminar a compensação. Eu acredito que esse caminho não vai prosperar por duas razões. Primeiro, porque existe um compromisso das lideranças da Câmara com responsabilidade fiscal. Eles não vão jogar uma bomba desse tamanho no país. Isso destruiria as contas públicas, levaria a uma situação muito ruim para o país caso esse projeto seja aprovado só na bondade e não na compensação. Então eu não acredito que esse caminho vá prosperar. Marcos Pinto

Não acredito que esse caminho vá prosperar porque ele é extremamente impopular. Isso é uma coisa que as pessoas na Câmara já perceberam. O imposto que a gente propôs para compensação, que é esse imposto mínimo para os milionários, que atinge 140 mil pessoas e arrecada o suficiente para compensar um benefício que a gente está dando para 14 milhões de pessoas, esse imposto é mais popular do que a isenção, de até R$ 5 mil. Todas as pesquisas mostram isso. Mostram que a aprovação da isenção até R$ 5 mil é de mais ou menos 70% da população e a aprovação para o imposto mínimo é de cerca de 80%. Todo mundo concorda que as pessoas mais ricas no Brasil pagam muito pouco, não estão fazendo a sua parte e precisam pagar mais por uma medida de justiça. Marcos Pinto

A outra estratégia que a oposição quer seguir seria aumentar o benefício. Eu também acho que isso não vai prosperar porque seria uma irresponsabilidade, a gente não tem condições. de fazer mais, a não ser que a oposição crie as medidas de compensação. Se a gente for tributar mais os mais ricos, que parte da oposição não quer, a gente teria condições talvez de fazer mais. Marcos Pinto

