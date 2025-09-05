'Limite de R$ 15 mil para Pix protege consumidores', avalia economista

A limitação de R$ 15 mil para transferências via Pix e TED em instituições de pagamento não autorizadas protege consumidores e fortalece a segurança, analisa o economista Pedro Menezes no UOL News. Para ele, a medida é uma resposta a riscos recentes no sistema financeiro - até por que não atinge todos os bancos.

O Banco Central anunciou a restrição após ataques cibernéticos e casos de lavagem de dinheiro, afetando principalmente clientes de fintechs menores. O limite pode ser revisto se houver comprovação de controles robustos de segurança.