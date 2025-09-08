Amanda Klein: 'Na Paulista, Tarcísio se transforma em Bolsonaro'

Desde a semana passada, Tarcísio está mergulhado na articulação pela anistia. E esse é o tema que dará o tom na segunda e derradeira semana do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus acusados de tentar depor o Estado Democrático de Direito. Os ministros da Primeira Turma acharam por bem aumentar em um dia o número de sessões. Começarão amanhã, vão até sexta. Todos os dias terão julgamento. Sinal de que os votos e o debate sobre a dosimetria da pena serão longos. Amanda Klein

No Congresso, a Câmara defende um perdão amplo, enquanto o Senado propõe anistia restrita, excluindo Bolsonaro e militares de alta patente. O debate jurídico gira em torno do momento da aprovação: antes ou depois das condenações.

No Congresso, Câmara e Senado disputam de qual das Casas partirá a anistia e qual será o texto. A Câmara defende um perdão mais abrangente, nos moldes de um liberou-geral, que beneficia principalmente Bolsonaro. Davi Alcolumbre defende a redução das penas, que livre os depredadores da Praça dos Três Poderes, mas garanta um bom tempo de cana para Jair Bolsonaro, os oficiais das Forças Armadas Golpistas e outros mentores e financiadores do golpe. Amanda Klein

