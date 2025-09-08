Em semana decisiva para Bolsonaro no STF, atos pela anistia tomam as ruas

Apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas ontem em diversas capitais do país para pedir anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, na semana em que os ministros do STF definem o destino do ex-presidente com a conclusão do julgamento que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula. O ato da avenida Paulista, em São Paulo, segundo o Monitor do Debate Político, ligado à USP, reuniu 42 mil pessoas. Os manifestantes estenderam um "bandeiraço" dos Estados Unidos no meio da Paulista e empunharam cartazes com frases em agradecimento a Donald Trump e pedindo impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado como possível candidato ao Planalto em 2026, discursou no ato e criticou o julgamento do STF. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", disse. Ele também cobrou uma posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para pautar o projeto que pode livrar Bolsonaro do STF. "É por isso que a gente está aqui para defender a anistia", afirmou. Leia mais.

Ato da esquerda contra o projeto de anistia reúne 9 mil em SP. Manifestantes de partidos da esquerda também foram às ruas ontem para protestar contra o projeto que pede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O ato ocorreu na Praça da República, no centro de São Paulo, pela manhã. Segundo o mesmo monitoramento feito pela Universidade de São Paulo em parceria com outras entidades, o número de pessoas presentes no ápice do evento, por volta de 11h, variou entre 7.700 e 9.800 pessoas. A manifestação defendeu a soberania nacional após as tarifas impostas a produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos e foi organizada pelo Fórum das Centrais, Grito dos Excluídos e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. A taxação de super-ricos e o fim da escala de trabalho 6x1 foram outros pontos na pauta da manifestação. Saiba mais.

Governo vê passo decisivo de Tarcísio para eleição de 2026. A fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diante de apoiadores na avenida Paulista foi vista pelo governo Lula como um passo decisivo para que ele concorra à Presidência em 2026. Durante a manifestação convocada por Silas Malafaia em defesa de Jair Bolsonaro, Tarcísio defendeu uma anistia "ampla e irrestrita", disse que o ex-presidente deveria ser autorizado a ser candidato em 2026 e que ele pode ser condenado sem nenhuma prova. O governador também fez críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes, chamando-o de "ditador" e falando em "tirania". A avaliação entre aliados de Lula ouvidos pela Folha de S.Paulo é a de que Tarcísio acena à militância e a integrantes da família de Bolsonaro para se consolidar como seu herdeiro político num momento em que vinha sendo cobrado de infidelidade por esse grupo. Entenda.