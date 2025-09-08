Tarcísio radical e bandeira dos EUA marcam atos do domingo de Independência

O colunista Josias de Souza diz que Tarcísio fez um strip e, pelado, ficou tão radical quanto o ex-presidente em cuja popularidade tenta surfar. E, lembra Thaís Bilenky, implodindo a relação até agora amena mantida com o ministro relator do processo de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

Para Leonardo Sakamoto, a bandeira dos EUA estendida na Paulista foi um grande presente bolsonarista a Lula: mais um argumento para o atual presidente e provável candidato à reeleição sustentar seu discurso nacionalista.

Ainda sobre a radicalização de Tarcísio, Sakamoto adverte que, neste momento, Jair pode confiar mais no "inimigo" Moraes do que em Tarcísio. Argumenta Sakamoto: já sabemos que Moraes vai condenar Jair; mas não sabemos quais as reais intenções de Tarcísio.

Carla Araújo: Fala de Tarcísio é vista no STF como desvario e possível ordem de Bolsonaro

Wálter Maierovitch: Tarcísio tira máscara e mostra lado verdadeiro: de tirano

Reinaldo Azevedo: A carraspana de Gilmar em Tarcísio, um novo golpista a partir deste domingo