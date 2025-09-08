Uma Bienal de São Paulo poética

O poema reflete sobre como a pressa é inimiga do processo criativo da escritora.

A partir dessa inspiração, a Bienal se propõe, em seis capítulos, a apresentar a humanidade como o encontro de diferentes experiências e pontos de vista.

A palavra "viandante" chamou a atenção de Thiago de Paula Souza, um dos curadores da Bienal. O termo se refere àquele que caminha, e não foi inventado por Conceição Evaristo.

"Parecia que era um neologismo, mas era só uma falta de conhecimento meu de que a palavra realmente existe e está se perdendo o uso cotidiano", afirmou Thiago ao Splash.

O acervo da 36ª Bienal é composto por 120 artistas, na maioria africanos e sul-americanos.