'Não falava para proteger masculinidade': o tabu do estupro contra homens

Não ter falado na época passava por isso: proteger o Veiga e minha masculinidade

Ex-estudante que não quis ser identificado

As únicas pessoas que me perguntaram como é ter sofrido abuso foram mulheres. Se é um amigo homem, já cai no lugar da piada

Outro ex-aluno que não quer ter o nome divulgado.

Em fevereiro deste ano ele foi condenado em primeira instância a 40 anos de prisão pelo abuso de três adolescentes no interior. Após a estreia do podcast, na semana passada, a pena subiu a 51 anos e 4 meses de prisão em julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Escola diz que não tinha registro de denúncias

O Rio Branco, por meio da Fundação de Rotarianos de São Paulo, afirma que não tinha "conhecimento sobre os fatos" nem registro de denúncias. Diz também lamentar "profundamente os fatos narrados por ex-alunos" ao podcast.