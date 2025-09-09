'Organização criminosa': Moraes e Dino votam pela condenação de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, relator, votou nesta terça-feira no Supremo para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete no processo em que eles são acusados de tentativa de golpe de Estado.

Num voto duro, pior do que o esperado pelos réus, Moraes disse que todas as acusações foram comprovadas e afirmou que Bolsonaro agiu como o chefe de uma organização criminosa. O ex-presidente nega todas as acusações.

O ministro Flávio Dino, segundo a votar, acompanhou Moraes no voto pela condenação, mas divergiu em relação às penas de cada réu. Ainda faltam três votos de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que devem ser dados até a próxima sexta-feira.