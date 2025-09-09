STF retoma julgamento de Bolsonaro com a leitura do voto de Moraes

O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação penal contra Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado com o voto do relator Alexandre de Moraes. A expectativa é que o julgamento termine nesta semana e o resultado seja divulgado na sexta-feira. Na sessão de hoje, Moraes vai dar seu veredito sobre tudo o que foi exposto do caso até o momento, vai responder aos questionamentos e alegações das defesas e da acusação e decidir se condena ou absolve cada um dos réus em cada crime apontados pela denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nas sessões seguintes, marcadas para quarta e quinta, os outros ministros da Primeira Turma irão proferir seus votos e a expectativa é de que apenas na sexta-feira o processo todo termine, com a divulgação das eventuais condenações e penas. Os réus serão condenados se três ministros votarem a favor da condenação.

Bolsonaro já planeja pedido de prisão domiciliar se for condenado. De acordo com pessoas que mantêm acesso a Bolsonaro ouvidas pela Folha de S.Paulo, a ideia da defesa do ex-presidente é extinguir todas as tentativas de recursos se ele for condenado no julgamento no STF, previsto para terminar nesta semana. Se não for possível reverter a condenação, a estratégia é pedir a prisão domiciliar por questões de saúde. Bolsonaro já está em prisão domiciliar desde o início de agosto por descumprir medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Um interlocutor próximo ao ex-presidente disse à reportagem acreditar que o Supremo não colocará Bolsonaro para cumprir sentença fora de casa porque haveria risco de morte. Além disso, aliados relatam que seu quadro psicológico está abalado, ainda que não cheguem a classificar como depressão. Leia mais.

Lula viaja e Câmara fica remota em reta final de julgamento. O presidente Lula viaja a Manaus para uma série de compromissos e o Congresso não deve votar nada relevante hoje, quando é retomado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Lula vai para o Amazonas logo pela manhã para inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, um local de cooperação de segurança entre os nove países amazônicos e os nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal, e à tarde ele visita obras. Lula tem evitado comentar o julgamento em curso no STF para apostar em uma postura institucional. No Congresso Nacional, o Senado optou por manter sessões com a presença dos senadores, mas com uma pauta sem desacordo entre os parlamentares, e a Câmara optou pelo trabalho remoto sob protestos de lideranças, que não gostariam de ver a casa esvaziada durante o julgamento de Bolsonaro.