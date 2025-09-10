Clóvis de Barros: Brasil é 10ª economia, mas não tem 10ª educação; por quê?

Estando a pátria acima de tudo, nós começamos a nos perguntar o que será que essa história de pátria quer dizer? Será que a pátria é o Estado? Será que a pátria é a nação? E aí você começa a perceber que a ideia de pátria, ela tem uma presença poética muito grande, mas ela tem um certo vazio conceitual. E aí é preocupante, por quê? Porque você coloca nisso o que você quiser. Clóvis de Barros Filho

'Ódio nas redes é tristeza diante do outro', avalia Clóvis de Barros Filho

O discurso de ódio nas redes sociais nasce da tristeza provocada pela percepção de superioridade alheia, diz Clóvis de Barros Filho.

O que é o ódio? Tristeza acompanhada da ideia da sua causa. Então, eu me deparo lá [nas redes sociais] com indivíduos com grande notoriedade e tenho em relação a eles um sentimento de tristeza. [...] Porque o mundo digital permite uma aproximação e uma constatação de que eles vivem uma vida que não é a minha, que no meu entendimento é superior à minha, e que, portanto, a constatação de que isso é uma exclusividade do outro, e não é propriamente parte integrante da minha vida, me entristece. Clóvis de Barros Filho

