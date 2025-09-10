Em voto que agrada aos EUA, Fux pede anulação do processo contra Bolsonaro

O ministro Luiz Fux pediu nesta quarta-feira a anulação do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Para o ministro, a ação deveria ter sido julgada na primeira instância da Justiça, não no STF. Caso não consiga maioria, Fux sugere que, se o processo continuar na corte, seja analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma, como está sendo agora.

2 a 1

Com o voto de Fux, o placar a favor da condenação está em 2 a 1. Nesta quinta-feira, devem votar a ministra Cármen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. Saiba o que acontece agora.