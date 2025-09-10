STF está a um voto de condenar Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe

Ministros do STF indicam formação de uma frente contra a anistia. Ao proferir o seu voto na sessão de ontem do julgamento da trama golpista, o ministro Flávio Dino afirmou que não cabe perdão para o tipo de crime em análise. Antes dele, Alexandre de Moraes também fez diversas sinalizações no mesmo sentido, assim como o ministro Gilmar Mendes, no último domingo. Depois que Tarcísio de Freitas criticou o STF durante ato na avenida Paulista e defendeu a anistia, Gilmar Mendes afirmou que "crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão". No Congresso Nacional, a pressão pela votação do projeto de anistia perdeu força nesta semana. Segundo a colunista do UOL Raquel Landim, líderes do centrão acreditam que a temperatura deve voltar a subir após o julgamento e a oposição pensa em discutir uma "anistia light" para modificar as dosagens das penas previstas. Entenda.

Em meio a pressão por anistia, só 10% dos presos do 8/1 continuam detidos. Apenas 141 dos 1.400 manifestantes que foram presos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília, continuam detidos até hoje. O número representa cerca de 10% do total de envolvidos nos atos que terminaram na depredação da sede dos Três Poderes. Segundo dados do STF, dos 141 presos, 112 já foram condenados e estão cumprindo pena. Os outros 29 estão presos preventivamente, sem terem sido condenados ainda. Há ainda 44 pessoas presas em regime domiciliar. Atualmente, segundo o Supremo, já há mais pessoas que terminaram de cumprir pena do que pessoas presas, pois 131 processos já foram extintos após o fim das penas. Veja os números.

Suprema Corte dos EUA decide discutir legalidade das tarifas de Trump. A mais alta estância da Justiça americana concordou ontem em analisar a legalidade das tarifas globais impostas por Donald Trump. Os juízes aceitaram o recurso do Departamento de Justiça contra a decisão de um tribunal inferior que considerou que o presidente extrapolou sua autoridade ao adotar a maioria das tarifas com base em uma lei federal destinada a situações de emergência. O caso foi colocado em tramitação acelerada, com audiências agendadas para a primeira semana de novembro. Desde que assumiu a presidência, Trump transformou as tarifas em instrumento de política externa, usando-as para pressionar adversários. O Brasil foi um dos alvos da sobretaxa de 50% sobre seus produtos, estabelecida em julho. Saiba mais.

Seleção brasileira perde para Bolívia e faz pior campanha nas Eliminatórias. O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Bolívia, na noite de ontem, no último jogo pelas Eliminatórias da Copa, que ocorreu em El Alto em uma altitude de 4100m. Com o resultado, o Brasil terminou sua participação com a pior campanha da história. O gol foi marcado por Miguelito, cobrando pênalti, e o resultado classificou a Bolívia para a repescagem do Mundial. O Brasil terminou as Eliminatórias na quinta colocação, mesmo tendo entrado na última rodada em segundo, pois perdeu posições diante das vitórias de Equador e Colômbia, além do empate do Uruguai. A seleção segue sua preparação em outubro, quando viaja para a Ásia para amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão nos dias 10 e 14, respectivamente. Saiba como foi a partida de ontem.