4 a 1: Supremo condena Bolsonaro por trama golpista. Página virada?

Com os votos dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, o STF, de maneira inédita, condenou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes. As penas ainda seriam definidas pelos ministros.

Bolsonaro e os demais réus negam ter cometido os crimes. Entenda as acusações contra Bolsonaro e o que diz a defesa

Página virada ou anistia?

O colunista Josias de Souza celebrou o veredicto, afirmando que a condenação ajuda o país a virar a página do golpismo. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, denunciou "suprema perseguição" a seu pai —e políticos oposicionistas engrossaram o coro pela anistia ao ex-presidente.